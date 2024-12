Come raccolto da FCIN1908.it, per il recupero di Francesco Acerbi c’è stato un serio rallentamento: salterà anche la Lazio

"Contro la Lazio non avrò ancora Pavard e Acerbi”. Lo ha detto ieri Simone Inzaghi dopo il ko di Leverkusen in Champions League. Come raccolto da FCIN1908.it, per il recupero difensore c’è stato un serio rallentamento.