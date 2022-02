Inter, il discorso di Inzaghi prima dell’allenamento: “Zero drammi ma…”

Ieri mattina, la squadra era già al lavoro alla Pinetina, C’erano anche Marotta, Ausilio e Baccin, ma accade quasi sempre dopo una partita

Il derby è alle spalle, ma quanto successo in campo va sistemato e cambiato al più presto. L'Inter deve diventare più cinica quando serve, chiudendo le partite come quella di sabato per evitare poi di non vincere o addirittura di perdere. Questo il succo del discorso di Simone Inzaghi alla squadra il giorno dopo: "Ieri mattina, la squadra era già al lavoro alla Pinetina, C’erano anche Marotta, Ausilio e Baccin, ma accade quasi sempre dopo una partita: nessuno stato di crisi, dunque.

Inzaghi ha parlato brevemente con i giocatori prima dell’allenamento: zero drammi, ma la spinta per dare ancora di più e soprattutto a chiudere le partite quando se ne ha l’opportunità. E’ stato quello l’unico vero difetto dell’Inter del derby. Un difetto che viene da lontano: non a caso, i nerazzurri sono 12esimi come per percentuale di concretizzazione delle occasioni", scrive il Corriere dello Sport.