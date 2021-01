Il Giornale – Inter, il mercato non serve. E da una disgrazia arriva la grande opportunità

L’Inter ha messo la freccia: il netto successo sulla Juventus ha rilanciato le quotazioni dei nerazzurri nella corsa scudetto. Secondo Il Giornale, nonostante le continue “frecciatine” di Conte, questa squadra non ha bisogno di fare mercato. E, soprattutto, può sfruttare una grossa opportunità nata dalla pagina più nera di questa stagione:

“Conte non perde il vizio, l’ha fatto anche a trionfo appena conquistato, di ricordare che gli altri hanno fatto e fanno il mercato e l’Inter no. Non è vero (Sanchez, Hakimi, Vidal) ma forse dopo domenica anche lui può convincersi che per vincere non serve aggiungere altro a una squadra che adesso comincia a fare a meno anche dei gol di Lukaku e Martinez.

[…] Ieri l’Inter ha riposato. Non il Milan sceso in campo a Cagliari, non Napoli e Juventus che preparano la SuperCoppa, non l’Atalanta che mercoledì recupera con l’Udinese. E se un giorno di riposo vale molto, una settimana senza partite vale di più, perché consente di allenarsi e studiare l’avversario, soprattutto per un tecnico come Conte, raccontato meticoloso al limite dello stress (per i giocatori). Ecco quindi la grande occasione di trasformare una disgrazia (l’eliminazione dall’Europa resterà macchia nella stagione dell’Inter) in un’opportunità senza paragone con le squadre avversarie per il vertice“.