CorSera – Frizioni Inter-Conte, ognuno resta della sua idea ma in fondo…

Un colloquio tra Steven Zhang, presidente dell’Inter, e Antonio Conte ha creato un momento di tregua in casa nerazzurra. Dopo lo sfogo del tecnico e il confronto con il numero uno del club si è abbassata la temperatura, ma le posizioni rimangono le stesse.

Questo scrive il Corriere della Sera.

“Le divergenze non sono svanite e restano le incognite legate al futuro, si è iniziato però a ripristinare rapporti cordiali”. Alla vigilia della sfida contro gli spagnoli, nessun riferimento a quanto accaduto. “La sostanza resta quel che era, la distanza pure, gli angoli però iniziano un po’ a smussarsi, in fondo non conviene a nessuno vivere in un clima da guerra fredda”, sottolinea il quotidiano nazionale che parla anche della squadra, di un clima disteso nella rifinitura e di teste libere dalle scorie per provare a fare il massimo in Europa League.

(Fonte: Corriere della Sera)