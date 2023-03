TS – Tre domande sull’Inter in vista del Lecce. Formazione? Tra Dzeko e Lukaku…

L'Inter contro il Lecce è chiamata a voltare pagina dopo il KO imprevisto e pesante contro il Bologna, al termine di una prestazione negativa. "L’ennesima partita del 2023, quella contro il Bologna, in cui i nerazzurri hanno gettato al vento punti contro formazioni medio-piccole: pareggi con Monza e Sampdoria, sconfitte con Empoli e appunto emiliani. Oggi arriva il Lecce e l’Inter non potrà sbagliare. Viene dunque facile da chiedersi: Inzaghi e i suoi giocatori avranno imparato la lezione? Ci sarà un approccio differente rispetto alle gare sopracitate? L’Inter saprà rialzare la testa e riprendere il filo del discorso, soprattutto in virtù della vittoria della Lazio al Maradona, a dimostrazione del fatto che per arrivare fra le prime quattro ci sarà bagarre fino alle ultime giornate? Quesiti che troveranno una risposta sul campo solamente questa sera", si domanda l'edizione odierna di Tuttosport.

Scelte di formazione

Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione anti-Lecce e il grande dubbio è in attacco: Lukaku vuole sempre più spazio ma a partire titolare, al fianco di Lautaro Martinez, dovrebbe essere Edin Dzeko, autore di due sole reti nel 2023 con l'ultimo sigillo in Supercoppa contro il Milan il 18 gennaio. Per il centrocampo, invece, possibile una nuova chance per Marcelo Brozovic, con Calhanoglu e Barella mezzali mentre Mkhitaryan dovrebbe partire - per la prima volta nel 2023 - dalla panchina.