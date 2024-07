Domani mattina è in programma un incontro tra il tecnico nerazzurro e la dirigenza per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo

Questa sera Simone Inzaghi rientrerà a Milano. Domani mattina è in programma un incontro tra il tecnico nerazzurro, accompagnato dal suo agente, e la dirigenza per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo. "L’agenda della giornata prevede la chiusura della trattativa per il rinnovo del suo contratto, ma anche un punto della situazione più strettamente tecnico da fare con il presidente Marotta, Ausilio e Baccin, con focus in particolare sul braccetto sinistro da prendere", sottolinea il Corriere dello Sport.