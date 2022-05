Inter, domenica non verrà esposta la Coppa Italia, il motivo. San Siro e l’eventuale festa…

In vista dell'ultima giornata di campionato, i tifosi dell'Inter andranno come sempre in massa a San Siro

Gianni Pampinella

In vista dell'ultima giornata di campionato, i tifosi dell'Inter andranno come sempre in massa a San Siro. Mancano gli ultimi biglietti da vendere, ma sarà il quarto sold out consecutivo. "Da quando il Meazza è stato riaperto a capienza intera, la gente dell’Inter lo ha riempito sempre al 100%. Non verrà, però, esposta la Coppa Italia appena vinta prima del fischio d’inizio come speravano in tanti: per il club sarebbe stato quasi un mettere le mani avanti e ammettere l’impossibilità del Tripletino. Invece tutti, da Marotta a Inzaghi, vogliono inseguire la seconda stella fino all’ultimo soffio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nel caso di gioia finale a sorpresa, l’eventuale festa si concentrerebbe quasi tutta dentro al San Siro nerazzurro (dove premierebbe l’a.d. della Lega De Siervo). In teoria la stessa scena dell’anno scorso, ma con una differenza gigantesca: stavolta i tifosi saranno tutti all’interno e non fuori, applaudirebbero i campioni da vicino e non oltre i tornelli. La festa proseguirebbe almeno per un po’ nei dintorni dello stadio, per poi spostarsi in piazza Duomo".

(Gazzetta dello Sport)