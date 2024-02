"Inter di forza. Dominato l'Atletico, Arnautovic piega Simeone". Questo il titolo principale del Corriere dello Sport che racconta la vittoria interista nell'andata degli ottavi di CL contro la formazione spagnola. "Inzaghi vince ma l'uno a zero non descrive la superiorità dei nerazzurri. Un'altra grande prova: la squadra di Simeone non fa nemmeno un tiro in porta. Thuram si ferma, problema muscolare. Ritorno il 13 marzo".