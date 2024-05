Il segno 2 non pare in discussione - Il divario tecnico tra Sassuolo e Inter, unito a due stati d’animo praticamente agli antipodi, spinge i pronostici Betclic verso un’affermazione nerazzurra a Reggio Emilia, data a 1.46. Le difficoltà dei padroni di casa si riflettono in una quota-vittoria che si attesta a 5.70. Il pareggio è dato a 4.52, mentre sul discorso relativo al numero di reti segnate l’Over 2.5, a 1.47, è nettamente davanti nelle previsioni rispetto all’Under 2.5, a 2.37.

Clamoroso al ‘Meazza’ il 27 settembre 2023 - L’unica sconfitta interista in un campionato quasi perfetto risale proprio all’incrocio dell’andata, quando il Sassuolo espugnò il fortino milanese con le reti di Bajrami e Berardi, che ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Dumfries. Il 2-1 in favore dei neroverdi è quotato ora a 16.00 da Betclic. Risultato speculare nel precedente più recente al ‘Mapei Stadium - Città del Tricolore’, l’8 ottobre 2022. In quell’occasione, fu decisiva la doppietta di Edin Džeko, che rispose al momentaneo pareggio di Davide Frattesi, ai tempi in forza agli emiliani. Un 1-2 per Lautaro e compagni è quotato a 7.50.

Pinamonti sogna il gol dell’ex - Senza Domenico Berardi, storico ‘castigatore’ dell’Inter oltre che di diverse altre big della Serie A, Andrea Pinamonti punta a prendersi la scena con un timbro contro la squadra con la quale ha debuttato tra i professionisti. La sua quota-gol Betclic è stimata a 3.90. Dietro di lui, un tridente formato questa volta da Kristian Thorstvedt, a 6.00, Cristian Volpato, a 6.50, e Armand Laurienté, a 6.50. Tra le fila degli ospiti, prosegue la ricerca verso il ritorno al gol di Lautaro Martínez, la cui gioia personale è stimata a 1.95. Chance elevate, come sempre, anche per Marcus Thuram, a 2.10. Possibile turnover per la ‘Thu-La’, anche a gara in corso, con Marko Arnautović, con quota-gol a 2.35, e con Alexis Sánchez, a 2.80 (per Snai il cileno è a 2.75). Citazione quasi d’obbligo per Hakan Çalhanoğlu, quest’anno più che mai ispirato e dato a 3.40.

