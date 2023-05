Inter, doppio obiettivo col Napoli: primo matchpoint Champions, tocca a Lukaku

“In porta rimane il dubbio tra Onana e Handanovic: lo sloveno, impiegato in Inter-Sassuolo, aveva saltato per squalifica la semifinale di ritorno contro la Juve in Coppa Italia. Potrebbe esserci lui all’Olimpico, nella finalissima, con Onana titolare a Napoli. Ma la miglior soluzione verrà stabilita comunque in queste ore. Così come su Acerbi, che si gioca un posto con Bastoni in difesa. Verso una maglia da titolare, in ogni caso, De Vrij. Probabile il turno di riposo per Darmian, a favore di D’Ambrosio”.