L'Inter torna a casa sua e ad aspettarlo ci sarà il primo sold out della stagione. Contro il Lecce tagliandi esauriti e tifo caldissimo sugli spalti del Meazza per accogliere i campioni d'Italia in carica.

"San Siro tutto esaurito, carico di entusiasmo dopo la conquista della seconda stella e voglioso di celebrare nuovi successi. Riconfermarsi sul campo è sempre complicato, ma la spinta del pubblico per l’Inter non mancherà visto che stasera contro il Lecce verrà certificato il primo sold out della stagione (settore ospiti a parte). E il traguardo è altrettanto vicino per il match di venerdì prossimo contro l’Atalanta. Tra l’altro oggi il debutto casalingo non se lo perderanno nemmeno i dirigenti del fondo Oaktree, annunciati al completo in tribuna con Ralph, Cano, Meduri e Ligori", precisa il Corriere dello Sport.