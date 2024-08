Si avvicina la prima in casa dell'Inter. I Campioni d'Italia saranno di scena domani sera contro il Lecce, in uno degli anticipi del sabato del secondo turno di Serie A. L'obiettivo è ovviamente quello di cancellare la delusione per il pareggio in casa del Genoa, sperando di ottenere la prima vittoria davanti al pubblico del Meazza per la prima volta con le due stelle sul petto.