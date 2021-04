TS – Inter, due addii già decisi. Pirola come Bastoni: ecco il piano

Movimenti in difesa in casa Inter in vista della prossima stagione: ecco i piani del club nerazzurro per l'annata 2021/22

Alessandro De Felice

Lorenzo Pirola come Alessandro Bastoni. È questa l'idea dell'Inter, che pianifica il futuro del difensore classe 2002 in prestito al Monza. Il club nerazzurro valuterà in estate il da farsi: come riferisce Tuttosport, l'idea è quella di un nuovo prestito in Serie A proprio come fece Bastoni con il Parma.

Nessuna chance di rinnovo per Aleksandar Kolarov. Il serbo concluderà la sua avventura all'Inter al termine della stagione, dopo appena un anno dal suo arrivo. In uscita anche Ranocchia, che dopo dieci anni di militanza non vuole più ricoprire il ruolo di controfigura di De Vrij.