Cds – Dzeko-Correa, tutto fermo. Inter, due gli esuberi più complicati

L'obiettivo dell'Inter ora è e rimane Paulo Dybala, ma per far sì che questo si concretizzi sarà necessario fare delle uscite. Prima di tutto in attacco, dove però la situazione è in standby: "Tutto fermo per Correa e/o Dzeko. Come ormai chiaro, senza la partenza di uno dei due (insieme a quella di Sanchez), non ci può essere spazio per Dybala. Con il clan della “Joya” non ci sono stati nuovi contatti: tutto rimandato al weekend o, più probabilmente, alla prossima settimana, ma l’attesa, in ogni caso, rischia di prolungarsi", scrive il Corriere dello Sport.