Inter, due frontmen in campo indicano la rotta da seguire ai compagni

Il focus della Gazzetta dello Sport si concentra in particolare su due elementi della squadra di Conte

L'Inter ha raggiunto una maturità che in campo le permette di affrontare allo stesso modo qualsiasi avversario. Merito del lavoro di Antonio Conte, che può servirsi di due elementi che incarnano il suo spirito. La Gazzetta dello Sport spiega: "Lautaro e Lukaku sono decisamente i frontmen di questa era nascente: indicano la rotta da seguire con i gol e anche con l’esempio. Lukaku, ad esempio, ha respinto come l’ultimo degli stopper in area una palla del Bologna nel recupero. E il suo gemello non è da meno: è con le corse generose e non solo con le giocate raffinate che il Toro si è meritato il rinnovo".