Inter, nella rosa della Prima Squadra anche due giovani della Primavera: i nomi

Grande fermento intorno ai gioiellini dell'Inter Primavera: per molti di loro il salto nel calcio dei grandi sarà realtà, con la dirigenza nerazzurra che sta programmando la scelta migliore per ognuno di loro. Alcuni, secondo La Gazzetta dello Sport, saranno stabilmente aggregati alla Prima Squadra di Simone Inzaghi: "Due pedine, delle 25, saranno sostituite da giovani: in prima squadra andrà di sicuro aggregato Valentin Carboni, con lui pure un altro reduce dallo scudetto Primavera".