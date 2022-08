Il Giornale – Inter, sono due i principali problemi. Gosens? Inzaghi non ha armi per…

"Simone Inzaghi ha una settimana per riprendersi l'Inter, che in questo scorcio finale d'estate sembra essergli sfuggita di mano". Inizia così l'analisi de IlGiornale su questo inizio di campionato dell'Inter. Per il quotidiano sono due i problemi dei nerazzurri: "Sul piano tecnico, in questo momento i principali problemi dell'Inter sono 2: il vuoto lasciato da Perisic e l'inserimento di Lukaku, ancora lontanissimo dall'essere completato. Il centravanti belga è palesemente fuori forma, ma soprattutto è ancora un corpo estraneo nella squadra. Troppe volte il centravanti si trova a giocare spalle alla porta, non il massimo per uno con le sue caratteristiche. Lukaku ha bisogno di spazi in cui scatenare la sua potenza, non di lanci lunghi che lo pescano già al limite dell'area. Conte è stato l'unico a capirlo".