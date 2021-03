GdS – Inter, si riaccende il duello con la Juve per Emerson Palmieri: 2 fattori

L'Inter e la Juventus tornano a sfidarsi per Emerson Palmieri, laterale del Chelsea e della Nazionale Italiana: ecco la situazione

L'Inter non molla la pista Emerson Palmieri per rinforzare la fascia sinistra. Il terzino mancino della Nazionale di Mancini non sta trovando spazio neanche con Tuchel in panchina e vorrebbe cambiare aria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la voglia di ritornare in Italia resta immutata e il contratto in scadenza tra 15 mesi può favorire la trattativa.