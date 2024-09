La dirigenza di Viale della Liberazione e l'entourage di Dumfries - l'agenzia Wasserman - nell'ultimo mese hanno avuto diversi contatti, alcuni diretti come a Londra prima dell'amichevole col Chelsea dell'11 agosto, altri telefonici. L'intesa è ormai definita, gli ostacoli emersi nel corso degli ultimi dodici mesi sono superati, con Dumfries che, per rimanere all'Inter, ha scelto di accettare la proposta formulata già nell'autunno 2023 dal club, ovvero 4 milioni di euro più bonus, in linea con l'accordo stipulato con Federico Dimarco".

"Gli agenti dell'olandese avevano provato inizialmente a forzare la mano, chiedendo più di 5 milioni, ma l'Inter è rimasta ferma sulla sua posizione, così come nei discorsi degli ultimi giorni, è emersa chiara la volontà del club nerazzurro di non inserire una clausola di rescissione, per altro non molto alta (15-20 milioni) come invece avrebbero voluto gli uomini della Wasserman. A questo punto non resta che attendere la fumata bianca. Come detto non c'è fretta, ma non è neanche da escludere che arrivi un'accelerata nei prossimi giorni. Rinnovo che legherà Dumfries all'Inter fino al 2027 e che permetterà al club di avere maggiore forza la prossima estate qualora si presentassero squadre soprattutto inglesi interessate al suo cartellino".