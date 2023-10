Inter, Cuadrado out: Dumfries costretto agli straordinari. Inzaghi ha già la soluzione in casa

Il tecnico dell'Inter dovrà fare a meno per altri 10 giorni del colombiano. Per far rifiatare l'olandese utilizzerà un jolly

Non c'è dubbio che Dimarco e Dumfries siano le due prime scelte di Inzaghi per le fasce dell'Inter. Se a sinistra Carlos Augusto sa mettere pressione all'italiano e si sta facendo trovare pronto, a destra Cuadrado è nuovamente ai box per la tendinite. Dumfries si ritrova senza una vera alternativa, per questo Inzaghi utilizzerà a destra un jolly presente in rosa.