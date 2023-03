Inter, un ex Milan al posto di Dumfries? Idea doppia operazione con lo United

L'ultima idea in casa Inter porta al Manchester United. Nel mirino del club nerazzurro per il dopo Dumfries c'è Diogo Dalot, laterale portoghese classe 1999.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, non è da escludere una doppia operazione: "L’ipotesi Red Devils per Dumfries potrebbe anche far gioco per intavolare una doppia operazione".