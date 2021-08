Inter, all-in su Dumfries. Gds: “È il profilo migliore. Non è Hakimi, ma…”

Ormai non ci sono più dubbi: è Denzel Dumfries il prescelto dall'Inter per sostituire Achraf Hakimi

Ormai non ci sono più dubbi: è Denzel Dumfries il prescelto dall'Inter per sostituire Achraf Hakimi. L'esterno olandese vuole solo i nerazzurri e presto Marotta presenterà un'offerta ufficiale al Psv. "L’Inter potrebbe avere trovato davvero l’esterno destro per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Hakimi al Psg. D’accordo, sostituire Achraf è impresa quasi impossibile, ma è giusto sottolineare come l’olandese sia il profilo migliore che l’Inter potesse trovare per questa missione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.