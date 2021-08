Agresti: “Dumfries-Inter, colpo da 6 in pagella. C’è il rischio Joao Mario bis”

Il direttore di Calciomercato.com commenta l'ultima operazione di mercato del club nerazzurro: ecco il voto per Dumfries

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha commentato il colpo Denzel Dumfries per l’Inter. Ecco le sue parole sul sostituto di Hakimi: “L’Inter si è mossa e ha deciso di affidare l'eredità, pesante, di Achraf Hakimi a Denzel Dumfries, laterale destro del Psv Eindhoven e dell'Olanda. E proprio con la nazionale che fu di Frank de Boer, a Euro2020, l'esterno nativo di Rotterdam si è messo in mostra, con due gol nella competizione iridata poi vinta dall'Italia. Un colpo da 6, per il momento, con un rischio: quello di aver preso 'un colpo di sole estivo', come successo 5 anni fa con Joao Mario, protagonista col Portogallo campione nel 2016".