Secondo quanto riportato da il Giornale, ci sono segnali positivi in merito al rinnovo di contratto di Dumfries con l'Inter

Nelle ultime ore si rincorrono indiscrezioni in merito al rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l'Inter. Un segnale di come la dirigenza interista voglia mantenere l'assetto della squadra che ha vinto lo scudetto, con i ritocchi già fatti (Taremi, Martinez e Zielinski) e con qualche altro rinforzo che arriverà.

Se fino a qualche mese fa l'intesa tra le parti sembrava parecchio lontana, con l'olandese che aveva anche pubblicamente ammesso di trovarsi bene in nerazzurro ma di sognare un'avventura in Premier League, si segnalano passi in avanti nella trattativa che potrebbe così portare al prolungamento di contratto dell'ex giocatore del PSV.