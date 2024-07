Secondo il Corriere della Sera, l'Inter ha trovato l'accordo con Denzel Dumfries per il rinnovo: a breve ci sarà anche l'annuncio

L'esterno olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e per questo è necessario trovare un accordo per il rinnovo, altrimenti l'ipotesi cessione diventerà sempre più preponderante.