Inter-Dybala? Libero: “Ecco il sacrificato nerazzurro. Per il post Dzeko? Due nomi”

Il profilo di Paulo Dybala è stato accostato con insistenza all'Inter negli ultimi giorni. Libero, però, riporta aggiornamenti sugli obiettivi di mercato dei nerazzurri: "Conviene sacrificare qualcuno per Dybala? L’indiziato sarebbe Sanchez visto l’ingaggio da 7,5 milioni netti, il più pesante della rosa. Lo juventino aiuterebbe perché, dovesse il gioco ingolfarsi, l’Inter avrebbe bisogno di uno con il colpo facile. Ma non può essere l’erede di Dzeko. Per quello, Vlahovic (21) e Scamacca (23) sono i nomi più scontati, forse già irraggiungibili, ma anche i più corretti".