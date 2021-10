Bonan: “Inter, Dzeko in certe partite è più di un campione. Non convince invece…”

Il giornalista ha detto la sua sulla vittoria dei nerazzurri contro lo Sheriff e si è soffermato su il bosniaco e su Vidal

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter contro lo Sheriff e in particolare si è soffermato sulla prestazione di Dzeko:«Di rassicurante nella squadra nerazzurra c'è chi si tratta di una squadra composta da campioni. Lautaro è un campione, Dzeko anche e in certe partite è ancora più di un campione. E la cosa rassicurante per l'Inter è che ha trovato un altro campione a centrocampo, Vidal. Se c'è qualcosina che mi convince poco dei nerazzurri è l'altro di centrocampo, quello che è andato a sostituire Eriksen. L'Inter aveva un'idea di centrocampo ideale con il danese e senza di lui si è smarrita. Il turco è discontinuo nel suo modo di essere e ha anche avuto problemi fisici non mi riempie l'occhio al cento per cento. Se l'Inter ritrova Vidal diventa una squadra quasi perfetta».