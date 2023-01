Inter, Dzeko formato big match: servono i suoi gol per la Champions. Lukaku…

All'Inter servono i gol del bosniaco anche con le piccole per portare a casa un posto tra le prime 4. Il belga è la variabile

"Dzeko dovrà indossare il suo abito di gala" sottolinea il Corriere dello Sport. Sì, perché l'ex Roma ha firmato la vittoria sul Napoli in campionato e quella sul Milan in Supercoppa. E se allarghiamo il discorso a prima del Mondiale c'è anche la doppietta all'Atalanta: 4 gol che hanno portato 6 punti in campionato e un trofeo.