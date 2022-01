Sky – Dzeko, errori sotto porta con l’Atalanta. Ma lavoro per l’Inter indiscutibile

Il giocatore nerazzurro non è riuscito a porre il sigillo sulla gara con l'Atalanta nonostante le occasioni, ma si parla finora di bilancio positivo

Qualche critica di troppo. Edin Dzeko ha giocato da titolare nella gara contro la Juventus e contro l'Atalanta in campionato. Non è riuscito a segnare nonostante le occasioni, ma a Skysport sottolineano come il suo impegno, e l'apporto, in questa stagione non siano assolutamente mancati. Non solo per gli 11 gol segnati fino a qui, ma per come si mette a disposizione della squadra.