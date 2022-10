Dzeko con Lukaku? GdS: “Meno incompatibili di quel che sembra”. E per l’Inter…

In attesa del pieno recupero di Romelu Lukaku, in questo momento il peso dell'attacco dell'Inter è sulle spalle del 36enne Dzeko: il bosniaco ha deciso il match di ieri contro il Sassuolo con una doppietta, sopperendo alle attuali difficoltà in fase realizzativa di Lautaro Martinez. Ma che fine farà l'ex Roma una volta che il belga tornerà a disposizione? Vederli in coppia non è un'ipotesi impossibile, come scrive La Gazzetta dello Sport: "E adesso? Lukaku è prossimo al rientro: che cosa ne sarà di Dzeko? Ritornerà in panchina, pronto all'uso per gli ultimi 20-25 minuti? L'Inter in campionato ha già perso quattro partite, troppe a questo punto della stagione per chi ha o aveva ambizioni di scudetto. È il momento di osare, di uscire dai soliti canoni. Serve una sterzata, ci vuole un'idea. Dzeko e Lukaku sono meno incompatibili e alternativi di quel che sembra. In attesa che Lautaro rompa la bolla di cui è prigioniero, la strana coppia di 9 potrebbe essere una soluzione. L'Inter ha un'anima e una struttura, ma è sempre uguale a se stessa, nel format di Inzaghi. Sparigliare e sorprendere, per tentare l'impossibile".