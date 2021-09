Inter, con Dzeko minima spesa e massimo rendimento. Zapata ha sempre saputo…

Il colombiano era il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri che poi hanno virato sul bosniaco

Era il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri, ma alla fine Duvan Zapata è rimasto all'Atalanta e l'Inter e ha virato su Edin Dzeko . Questione di prezzo e volontà della Dea di non privarsi del suo bomber. "Se i nerazzurri avessero avuto un gruzzoletto maggiore, forse avrebbero bussato più forte alla porta della Dea per Zapata, che a Lukaku si avvicina per forza e fisico. Invece, Duvàn è rimasto felicemente a Bergamo e l’Inter, altrettanto felicemente, ha scelto l’usato sicuro: Edin Dzeko, minima spesa e massimo rendimento", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Garantendo solo minimi futuri bonus alla Roma, i campioni d’Italia hanno arruolato un 35enne con la motivazione di un 20enne: è il capocannoniere della squadra con 4 reti e guai a togliergli il campo. Se Simone sta armando una macchina bellica davanti (già 18 reti), molto si deve anche alle doti da regista del cigno bosniaco. Anche Zapata sa che l’eco del suo nome, che in estate rimbombava da Milano a Bergamo, non era un banale rumor di mercato. Ma ha anche sempre saputo che per smuovere l’idea dell’Atalanta - totem offensivo irrinunciabile - sarebbe servita un’offerta monstre, che l’Inter non poteva permettersi. Ci ha sperato, perché per i suoi standard era monstre anche la proposta di ingaggio dell’Inter, ma non si è illuso".