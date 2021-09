Inter, Dzeko: “Abbiamo avuto tante occasioni. Peccato prendere gol così al 90′”

Le parole dell'attaccante bosniaco ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa stasera contro il Real Madrid

Edin Dzeko, al triplice fischio di Inter-Real Madrid, ha parlato anche ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: "Nel secondo tempo hanno avuto un po' più di palleggio, noi abbiamo fatto un gran primo tempo. Sono il Real Madrid, sanno giocare a calcio anche loro, peccato che non abbiamo trovato noi il gol perché poteva andare diversamente. Abbiamo avuto tante occasioni, è un peccato prendere un gol così al 90'. Ci sono tante gare da giocare, ma oggi anche punto sarebbe andato bene. Se non puoi vincere, almeno non perdere".