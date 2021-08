Dzeko pronto per il Genoa. Se recupera con lui ci sarà Satriano

La coppia d'attacco che partirà nell'inizio di stagione nerazzurra sarà tutto nuovo, complice infortunio e squalifica di Lautaro

Prima uscita con l'Inter per Dzeko. Nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, Edin ha messo in mostra le sue capacità e anche se non ha potuto allenarsi con i suoi compagni per questioni burocratiche non si è vista un'intesa mancata. Anzi, il primo gol è stato un'azione corale che ha fatto stropicciare gli occhi agli interisti.