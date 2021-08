FOTO – Dzeko, per lui firma particolare: i campi della Pinetina sullo sfondo

L'attaccante nerazzurro si è presentato con un gol prima ancora del comunicato ufficiale che ha annunciato la firma fino al 2023

Ha già firmato il suo primo gol in nerazzurro. In amichevole certo, ma Edin Dzeko si è presentato così ai tifosi dell'Inter . Prima ancora che arrivasse il comunicato ufficiale del club nerazzurro. Inzaghi lo ha mandato in campo a memorizzare i suoi meccanismi di gioco e per prendere confidenza con i compagni in vista dell'esordio nel nuovo campionato.

Il calciatore è sbarcato a Milano e ha fatto le visite mediche mercoledì 11, non ha potuto allenarsi per due giorni perché non erano state risolte alcune pendenze economiche con la Roma. Quando è arrivato il via mancava poco tempo alla gara con la Dinamo e allora prima è sceso in campo e poi è stato ufficializzato. Particolare anche lo scenario della firma. Di solito è un momento che si celebra nella sede dell'Inter, in via della Liberazione. Questa volta la firma sul contratto è arrivata alla Pinetina. Lo sfondo alle spalle cambia, è particolare. Come il sorriso di Dzeko e un look preciso quanto i suoi piedi sotto porta. Particolare anche come l'arrivo di Dzeko e, come sperano i tifosi interisti, possa essere tutto il suo percorso nella squadra campione d'Italia. Welcome Edin l'hashtag scelto dal club nerazzurro per dare il benvenuto al giocatore.