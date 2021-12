Inter, Dzeko torna a Roma: “Ma sugli spalti non verrà organizzato nulla”

Non ci sarà nulla di organizzato sugli spalti dello stadio della capitale. Sarà l’umore dei tifosi a dire se prevarranno applausi o fischi

Una gara speciale. Questo rappresenta per Edin Dzeko Roma-Inter di questa sera: il centravanti bosniaco torna infatti in quella che è stata casa sua per quattro anni. Ma, come riporta Tuttosport, non è stato sempre amore con l'ambiente giallorosso: "In questo idillio di primati e affetto c’è sempre stato un filo sottile sul punto di spezzarsi a ogni sessione di mercato esattamente da metà del percorso in poi. Da gennaio 2018 Dzeko ha vissuto con la valigia in mano a ogni gong iniziale delle contrattazioni. Prima il Chelsea, poi l’Inter, seguita dalla Juventus, infine ancora l’Inter per la partenza più annunciata, che però sembrava non arrivare mai. In un curioso intreccio nel quale è stato Antonio Conte a chiederlo per il suo Chelsea nel 2018, ma alla fine Dzeko ha lasciato la Roma per andare all’Inter proprio dopo l’addio dell’allenatore salentino.