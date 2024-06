Si è chiusa l'avventura dell'Inter nel The Soccer Tournament (TST). I nerazzurri hanno chiuso il torneo con zero punti dopo le sfide contro La Bombonera, Gracie F.C. e Banheiristas F.C.. La squadra nerazzurra ha però ben figurato lottando sempre fino ai supplementari nelle tre gare del torneo che si sta disputando a Cary, in North Carolina. Oltre al calcio giocato l'Inter è stata protagonista in una serie di attività che hanno come scopo quello di aumentare la brand awareness nel territorio statunitense, amplificando la presenza con attività di fan engagement a tinte nerazzurre.