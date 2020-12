La Stampa – L’Inter saluta l’Europa e basta impicci. Ma rialzarsi non sarà facile

“L’Inter saluta mestamente l’Europa e, mettiamola così, non avrà più impicci: fino a maggio, testa solo sul campionato. Ma rialzarsi in fretta da questa ennesima batosta, proprio mentre sembrava aver trovato continuità, non sarà semplice. Rialzarsi non sarà facile”.

Il quotidiano La Stampa parla dell’eliminazione dell’Inter dalle Coppe e di come è andata la partita. Con i nerazzurri che hanno cercato di tenere il pallino del gioco ma “è stata poco aggressiva ed incisiva”. In coda poi “ha provato a buttarla in caciara. Tutti avanti, e spesso gli era andata bene. Stavolta no: Lukaku (in fuorigioco) ha «parato» su Sanchez, l’ottimo Trubin (classe 2001) su Eriksen. Ed è stato il terzo fallimento di fila. Unica italiana fuori dall’Europa”, sottolinea il giornale torinese.

(Fonte: La Stampa)