TS – Inter, terza eliminazione consecutiva ai gironi: “Non si può più parlare di sfortuna”

Fallimento: l’Inter non va oltre lo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar Donetsk e dice addio non solo alla Champions League, ma anche all’Europa League. Terza eliminazione consecutiva ai gironi per i nerazzurri: per Tuttosport non si può più parlare solo di sfortuna.

“L’Inter non è riuscita a segnare nemmeno un golletto agli ucraini, che ne avevano presi dieci (!) dai tedeschi in due partite, ma – soprattutto – non ha mai dato davvero l’impressione di saper dominare la partita. Appellarsi alla sfortuna, ovvero alla traversa centrata da Martinez in avvio e al colpo di testa di Sanchez respinto da Lukaku nel finale, sarebbe un errore (agli atti pure la gran parata di Trubin sul colpo di testa di Big Rom a inizio ripresa).

Non si può infatti parlare di sfortuna se una squadra riesce nell’impresa di uscire per la terza volta consecutiva così dall’Europa che conta. Era già accaduto con Luciano Spalletti (1-1 contro un Psv già eliminato, 11 dicembre 2018) e nel primo anno di Conte, ma lì, quanto meno, l’avversario si chiamava Barcellona (1-2, 10 dicembre 2019). Ieri ci si aspettava ben altro, non fosse altro in ossequio al cammino fatto nell’ultima Europa League e all’idea che Conte, al secondo anno in nerazzurro, avrebbe dato un’altra personalità alla squadra“.