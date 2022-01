Inter, top e flop GdS: super Handanovic! Brozovic e Skriniar da 7, delude l’attacco

Top e flop della Gazzetta dello Sport in casa Inter dopo il pareggio di ieri contro l'Atalanta: ecco voti e giudizi

È l’attacco a ‘tradire’ Simone Inzaghi a Bergamo. L’Inter non va oltre lo 0-0 con l’Atalanta e soprattutto nel reparto avanzato si è notata poca precisione ieri. Per La Gazzetta dello Sport, da 5,5 Edin Dzeko, Alexis Sanchez e Joaquin Correa, senza voto Lautaro Martinez. Insufficienti (5,5) anche Arturo Vidal, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, peggiore in campo per la rosea: “Lo trovi poco davanti, meno avvolgente rispetto al solito: sarà che ormai siamo abituati a vederlo giocare a tutto campo. L’insufficienza è per la chance enorme concessa a Muriel: il peccato è grave”, si legge.