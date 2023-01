Cds – Inter-Empoli, pagelle: tante insufficienze per i nerazzurri. Skriniar il peggiore

Sono tante le insufficienze che il Corriere dello Sport assegna ai giocatori dell'Inter. Il peggiore in campo con l'Empoli è Milan Skriniar, voto 4: "Non sceglie esattamente la partita giusta per farsi cacciare, anche se il tifo interista lo acclama all’uscita. Incauto l’intervento su Caputo, in quella zona". Male anche Inzaghi, 5: "Deve attrezzarsi con Darmian arretrato una volta che viene espulso Skriniar. L’Inter però è compassata anche in undici".