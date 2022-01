Inter-Empoli, moviola GdS: mano di Dumfries, non è rigore. Sacchi non convince

L'arbitro commette un solo errore, ma viene corretto dal Var. La direzione di gara è poco lineare e coerente

L'Inter vince 3-2 contro l'Empoli e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Pochi gli episodi da moviola, ma la direzione di gara dell'arbitro Sacchi non convince La Gazzetta dello Sport: "Un solo errore evidente commesso dall'arbitro Sacchi, e corretto dal Var Giua al 73': sul rigore concesso e poi tolto all'Empoli, Dumfries ha il braccio attaccato al corpo sul tiro di Cutrone deviato da Ranocchia. Situazione non punibile e il direttore di gara fa retromarcia dopo aver rivisto l'episodio al monitor. La direzione di gara nel complesso è però poco lineare e coerente. Sacchi nel primo tempo lascia correre molto, poi nel secondo cambia un po' il metro, fischiando decisamente di più".