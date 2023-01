Cds – Inter, sconfitta meritata. La squadra conferma una cosa. Skriniar? Sorprende…

Solo 5 giorni fa l'Inter a Riad conquistava la Supercoppa sperando regalasse ulteriore slancio in campionato. Così non è stato e la squadra di Inzaghi è caduta clamorosamente contro l'Empoli a San Siro. "L’Inter è riuscita nell'impresa di rovinarsi il trionfo in Supercoppa. La sconfitta con l’Empoli, inattesa, ma meritata per quanto visto in campo, fa uscire i nerazzurri dalla corsa scudetto. Il -13 al termine del girone di andata, infatti, vale come una sentenza. Anche perché la banda Inzaghi conferma l’incapacità di tenere alte intensità e determinazione quando si moltiplicano gli impegni", sottolinea il Corriere dello Sport.