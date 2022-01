Inter-Empoli, Inzaghi fa spazio alle seconde linee. A centrocampo…

Nella gara di domani sera potrebbero giocare gli uomini che finora hanno avuto meno spazio: tanti cambi nei vari reparti

Potrebbe essere una partita affidata alle seconde linee. Si sono sempre fatti trovare pronti per l'Inter e per Inzaghi e in Coppa Italia, contro l'Empoli mercoledì sera, potrebbero essere gli uomini meno impiegati ad essere impegnati dal tecnico nerazzurro.

Potrebbero cambiare due terzi della difesa titolare composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Potrebbe così esserci spazio dal primo minuto per Ranocchia e Dimarco. A centrocampo giocheranno Vidal e Gagliardini vista anche l'assenza per squalifica di Brozovic. In attacco Correa ha avuto finora meno spazio: potrebbe esserci un'occasione per lui. Come per Sensiche potrebbe mettersi in mostra prima di approdare alla Samp dovrà andrà in prestito per sei mesi. Un modo di giocare di più e cercare di conquistare la convocazione di Mancini qualora l'Italia arrivasse ai Mondiali.