Inter-Empoli, turnover ridotto al minimo. Bastoni punta la Juve. Torna Dumfries. Gosens…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara contro l'Empoli

Nicolò Barella è completamente recuperato. Il centrocampista dell'Inter , uscito anzitempo nella gara con l'Udinese per una forte contusione al ginocchio, è a disposizione di Simone Inzaghi per la gara con l'Empoli. Come riporta Tuttosport , il tecnico potrà così riproporre il terzetto titolare.

"Il turnover sarà ridotto al minimo: sicura l’assenza di Bastoni (che lavora per essere in campo con la Juve nella finale di Coppa Italia), in difesa verrà confermato Dimarco. Solo nei prossimi allenamenti Inzaghi deciderà se regalare la prima maglia da titolare dopo il suo arrivo all’Inter a Gosens, ma risulta difficile rinunciare a un Perisic così in forma. A destra è sicuro invece il rientro di Dumfries che ha riposato a Udine. L’ultimo cambio dovrebbe essere in attacco con Correa che potrebbe fare rifiatare Dzeko in vista della finale di Coppa".