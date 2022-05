Inter-Empoli, Inzaghi medita questi cambi. Chance per Correa. Barella…

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara casalinga contro l'Empoli

Allarme rientrato. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, Nicolò Barella sarà a disposizione per la gara che l'Inter dovrà disputare contro l'Empoli. Il centrocampista nerazzurro ieri è tornato a lavorare in gruppo, significa che è definitivamente recuperato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, questo non vuol dire che possa partire titolare dal 1' contro i toscani. "Quella con i toscani, infatti, è probabilmente l’unica delle 4 gare che restano in cui Inzaghi possa permettersi un po’ di turn-over o di rotazioni. Tanto più che il match successivo sarà la finale di Coppa Italia con la Juventus. Altri eventuali cambi? In attacco, c’è Correa che potrebbe essere preferito a Dzeko, ma non è che a Udine l'argentino abbia incantato. Sulla fascia destra, invece, si va verso il rientro di Dumfries".