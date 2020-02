GdS – Inter, Eriksen punto di svolta o complicazione? Tocca a Conte inserirlo

Nel focus proposto quest’oggi, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Christian Eriksen. Questo il pensiero dei colleghi: “Punto di svolta o complicazione? Domanda provocatoria, certo. Però l’arrivo di Eriksen nell’immaginario dei tifosi doveva essere il segnale chiaro di attacco al potere. E invece al momento il danese è ancora distante dall’essere leader tecnico di questa squadra, anche se ha mostrato potenzialità enormi. Inserirsi in corsa nelle idee di gioco di Conte è sempre complicato, ma adesso il tecnico dovrà trovare il modo di accelerare l’inserimento di Eriksen nei suoi meccanismi e magari disegnargli l’abito migliore per far fare all’Inter il definitivo salto di qualità. Eriksen non è il giocatore che ti aspetti per far decollare un progetto tattico fondato sull’intensità, però ha colpi di grande qualità che prima la rosa nerazzurra non aveva”.