TS – Inter, se Eriksen non recupera ipotesi suggestiva: il ritorno di Coutinho

Il fantasista brasiliano ha già indossato in passato la maglia nerazzurra: il Barcellona può nuovamente liberarlo

In casa Inter ci si interroga sul futuro di Christian Eriksen: il centrocampista danese è stato operato nella giornata di ieri, ma non sa ancora se potrà tornare a giocare. Nel caso in cui i nerazzurri dovessere per forza di cose fare a meno dell'ex Tottenham toccherà pensare a un sostituto. Secondo Tuttosport un'occasione potrebbe arrivare da Barcellona: