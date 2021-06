Inter, Volpi in contatto con la Danimarca per Eriksen: Ausilio e Marotta in attesa

I dirigenti nerazzurri aspettano novità per capire se partire o meno per la Danimarca, dove al momento si trova Eriksen

Christian Eriksen dopo l’intervento di ieri aspetta il momento delle dimissioni, per tornare a casa accanto alla sua famiglia. Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi, “nell’attesa, ieri lo staff medico dell’Inter guidato dal dottor Piero Volpi è rimasto come sempre in contatto con il Rigshospitalet di Copenaghen: ha seguito passo passo sia il pre che il post-operazione di Eriksen. Verrà poi deciso nelle prossime ore, quando Christian sarà dimesso, se partire in direzione Danimarca assieme all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio: il club vorrebbe mostrare vicinanza anche dal vivo, ma al momento non c’è una necessità medica. In fondo, serve solo attesa, studio e pure buona sorte: tra quattro-cinque settimane il danese tornerà, infatti, nella “sua” Milano con il defibrillatore attaccato al cuore e tutti gli esami svolti in questi giorni frenetici verranno ripetuti a distanza di tempo”, si legge sul quotidiano.