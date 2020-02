Inter, la trasferta di Razgrad ha illuminato il futuro: Eriksen ha già nel mirino una data

Il Corriere dello Sport di oggi propone un focus su Christian Eriksen. Questo il pensiero dei colleghi: “La trasferta di Razgrad ha illuminato il futuro dell’Inter. Non tanto perché il 2-0 sul campo dei campioni di Bulgaria ha aperto le porte degli ottavi di finale di Europa League, quanto perché il successo maturato nella ripresa dopo una prima frazione sofferta ha permesso a tutti di vedere che tipo di impatto può avere Christian Eriksen nel gioco nerazzurro. Sul suo valore non c’erano dubbi perché la sua carriera e le annate sia all’Ajax sia al Tottenham parlavano per lui, ma dopo gli spezzoni giocati nel derby, contro il Napoli e la Lazio era necessario il… ruggito del campione, un segnale inequivocabile di quanto il danese può essere determinante. Complice anche il ritmo non elevato che ha avuto il confronto, il messaggio che l’ex Spurs ha recapitato è stato di quelli inequivocabile e tutto sembra pronto per il suo lancio in pianta stabile nella formazione iniziale. Entrerà e poi non uscirà più. Forse non succederà già domani contro la Sampdoria, ma pare scontato che il derby d’Italia contro la Juventus dell’1 marzo lo vedrà protagonista dal 1’. E’ lui l’iniezione di classe della quale la squadra ha bisogno per puntare allo scudetto”.