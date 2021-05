Inter, Eriksen premiato dai tifosi: è del danese il gol più bello di aprile

L'esito del sondaggio dell'Inter con i member che premiano la rete del centrocampista danese Christian Eriksen contro il Napoli

Il club nerazzurro ha scritto: "Il sinistro all’angolino contro il Napoli è stato votato dai member come miglior gol del mese: per Christian Eriksen è il secondo premio stagionale, dopo quello vinto in Gennaio per il gol su punizione contro il Milan".